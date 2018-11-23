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Заступник Луценка заявив, що ЦПК діє на руку Януковичу

П'ятниця, 23 листопада 2018, 09:25
Заступник Луценка заявив, що ЦПК діє на руку Януковичу

Заступник генпрокурора Євген Єнін розкритикував позов активістів "Центру протидії корупції" до Європейського суду з прав людини в справі про засекречення вироку українського суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Єнін написав у Facebook, що Еґмонтська група у вересні визнала фінансове розслідування українського Держфінмоніторингу щодо злочинів часів Януковича найкращим у світі.

Саме на підставі нього ГПУ повернула до держбюджету понад 1,3 млрд дол США в 2017 році, наголосив він.

"Але у вітчизняних активістів відсутні авторитети – вони гордо йдуть до ЄСПЛ оскаржувати рішення ГПУ щодо засекречення цього вироку суду", – обурюється заступник генпрокурора.

"Чи сприяє подібний крок піднесенню іміджу України на міжнародній арені? Чи дивує те, що дії активістів на 100% вписуються в канву інтересів "овоча"? Про що взагалі йдеться: корисних ідіотів чи цинічну державну зраду/сприяння злочинній організації?", – заявив Єнін

21 листопада громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК) заявила, що ЄСПЛ розгляне справу засекречення вироку суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента Віктора Януковича у відповідь на її звернення.

У квітні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Це рішення досі не оприлюднили, хоча воно спливло у ЗМІ.

Державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури.

Генпрокуратура стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.

Розсекречення інформації про причетні суб’єкти господарювання "дуже ускладнить проведення слідчої та оперативно-розшукової, в тому числі таємної, роботи щодо бенефіціарів цих структур" пояснював також Луценко.

Читайте також: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка"

"Українська правда" у Threads

Теми: спецконфіскаціяЯнуковичГенпрокуратураактивістисуд
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