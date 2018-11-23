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Заместитель Луценко заявил, что ЦПК действует на руку Януковичу

Пятница, 23 ноября 2018, 09:25
Заместитель Луценко заявил, что ЦПК действует на руку Януковичу

Заместитель генпрокурора Евгений Енин раскритиковал иск активистов "Центра противодействия коррупции" в Европейский суд по правам человека в деле о засекречивании решения украинского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Енин написал в Facebook, что Эґмонтская группа в сентябре признала финансовое расследование украинского Госфинмониторинга о преступлениях времен Януковича лучшим в мире.

Именно на основании него ГПУ вернула в госбюджет более 1,3 млрд долл США в 2017 году, отметил он.

"Но у отечественных активистов отсутствуют авторитеты – они гордо идут в ЕСПЧ обжаловать решение ГПУ относительно засекречивания этого приговора суда", – возмущается заместитель генпрокурора.

"Способствует ли подобный шаг подъему имиджа Украины на международной арене? Удивляет ли то, что действия активистов на 100% вписываются в канву интересов "овоща", О чем вообще идет речь: о полезных идиотах или о циничной государственной измене или одействии преступной организации?", – заявил Енин.

21 ноября общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) заявила, что ЕСПЧ рассмотрит дело о засекречивании решения суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича в ответ на ее обращение.

В апреле 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что суд в Краматорске Донецкой области принял решение о конфискации средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Это решение до сих пор не обнародовали, хотя оно всплыло в СМИ.

Государственное предприятие "Информационные судебные системы", которое обязано обнародовать судебное решение в реестре, ссылается на запрет органов прокуратуры.

Генпрокуратура утверждает, что признала это решение государственной тайной.

Рассекречивание информации о причастных субъектах хозяйствования "очень усложнит проведение следственной и оперативно-розыскной, в том числе секретной, работы по бенефициаров этих структур", объяснял также Луценко.

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Темы: спецконфискацияЯнуковичГенпрокуратураактивистысуд
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