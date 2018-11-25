Командувач ВМС: Ситуація напружена, українські кораблі в бойовій готовності

Екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту.

Про це заявив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко в Одесі, повідомляє Радіо Свобода.

"Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського – ред.) десанту", - сказав він.

Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

За його словами, зараз важко спрогнозувати, скільки часу українським кораблям доведеться чекати можливості перетнути Керченську протоку.

Водночас він спростував заяви Росії про те, що цьому заважає російське судно, яке нібито сіло на мілину.

"Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо", – порівняв адмірал.

За його даними, наразі в районі Керченського мосту перебувають вісім кораблів Росії – два судна Чорноморського флоту і шість катерів прикордонної служби ФСБ.

Разом з тим, підконтрольне Кремлю видання "Вести Крым" повідомляє, що під Керченською мостом, перекритим для руху суден, пройшло кілька російських кораблів.

"Російські буксири "притягли" до Кримського мосту суховантаж. Розгорнули його поперек фарватеру, тим самим повністю перекривши рух будь-яких судів. На рейді стоять кілька кораблів ВМФ Росії. На кілька хвилин суховантаж прибрали, під мостом, у бік Азовського моря, пройшли катери берегової охорони Росії, і суховантаж знову перекрив фарватер. Акваторію моря і протоки патрулюють російські штурмовики СУ-25", - пише видання.

Пізніше прес-служба ВМС ЗСУ також повідомила, що о 13.50 за київським часом Керченською протокою вільно пройшли морський тральщик ЧФ РФ "Адмірал Захарін" та 2 катера типу "Раптор" ПС ФСБ РФ.

"Цьому проходу не заважав танкер з виключеною AIC, яким Росія блокує Керченську протоку", - підкреслили в ВМС.

"Це є черговим свідченням лицемірної та брехливої політики Росії, адже мирний прохід для корабельної групи ВМС ЗС України блокується будь-якою ціною", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.

Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку у неділю.

Пізніше у ВМС ЗСУ повідомили, що Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України. Крім того, як стало відомо, на патрулювання району направлено кілька російських бойових літаків.