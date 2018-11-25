Командующий ВМС: Ситуация напряженная, украинские корабли в боевой готовности

Экипажи украинских кораблей, ожидающих возможности пересечь Керченский пролив, находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в Одессе, сообщает Радио Свобода.

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке (российского - ред.) десанта", - сказал он.

Воронченко оценил обстановку возле Керченского пролива как "сложную и напряженную".

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени украинским кораблям придется ждать возможности пересечь Керченский пролив.

В то же время он опроверг заявления России о том, что этому мешает российское судно, которое якобы село на мель.

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - сравнил адмирал.

По его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.

Вместе с тем, подконтрольное Кремлю издание "Вести Крым" сообщает, что под Керченским мостом, перекрытым для движения судов, прошло несколько российских кораблей.

"Российские буксиры "притянули" к Крымскому мосту сухогруз. Развернули его поперек фарватера, тем самым полностью перекрыв движение любых судов. На рейде стоят несколько кораблей ВМФ России. На несколько минут сухогруз убрали, под мостом, в сторону Азовского моря, прошли катера береговой охраны России, и сухогруз вновь перекрыл фарватер. Акваторию моря и пролива патрулируют российские штурмовики СУ-25", — пишет издание.

Как сообщалось, в воскресенье утром в ВМС ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Так, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России.

"Ддо настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены", - заявили российские пограничники.

Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив в воскресенье.

Потом в ВМС ВСУ сообщили, что Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины. Также стало известно, что на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов.