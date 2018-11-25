У Порошенка прокоментували російську агресію на Азові

Останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗС України - акт агресії, спрямований на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Про це ввечері 25 листопада заявили у прес-службі адміністрації президента України щодо агресивних дій РФ в акваторії Азовського моря.

"Засуджуємо грубе порушення Росією норм міжнародного права та Конвенції ООН з морського права за спробу привласнити українську акваторію та заборонити вільний рух українських та міжнародних суден. Агресивні дії РФ потребують рішучого засудження та жорсткої відповіді з боку міжнародного співтовариства, включно з санкціями", - заявили в АП.

В адміністрації повідомили, що з цією метою президент України Петро Порошенко перебуває у безпосередньому контакті з керівництвом ЄС та НАТО.

"Глава держави доручив МЗС оперативно поінформувати країни G7 та членів Ради Безпеки ООН про злочинні дії російської сторони в Азовсько-Керченській акваторії та у районі Чорного моря, а також ініціювати розгляд даного питання в рамках ООН та ОБСЄ", - зазначили в Адміністрації президента.

Також в АП повідомили, що Україна разом з групою країн ЄС, США, Канадою та іншими партнерами, розробила проект резолюції ООН щодо мілітаризації Росією АР Крим та Азовського моря, яка буде розглянута Генеральною Асамблеєю ООН вже у грудні.

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"Буксир, таран і російські винищувачі. Що відбувається біля Керченського мосту"

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Станом на 20:28 у Командуванні ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю, є поранений.