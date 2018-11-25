ВМС: Кораблі РФ переслідують українські судна, погрожують застосувати зброю

Російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Про це ввечері 25 листопада повідомили у прес-центр командування ВМС ЗС України станом на 19:00.

Зазначається, що кораблі РФ почали переслідування після початку руху українських кораблів на вихід з Керченської протоки.

"Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ПС ФСБ РФ "Дон" з метою спроби абордажу", - йдеться у повідомленні.

"Катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання", - повідомили у ВМС.

Як заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко, провокації РФ у Керченській протоці не вплинуть на реалізацію планів ВМС щодо захисту національних інтересів України в Азовському морі.

"Події вкотре продемонстрували агресивність РФ та нехтування нею нормами міжнародного морського права, Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки та усталених правил морської поведінки", - зазначив Воронченко.

За його словами, особливо протягом останніх двох тижнів офіційні представники РФ намагалися впевнити в надмірності уваги міжнародної спільноти до Азовського регіону, запевняли про вільне і безпечне судноплавство у зазначеному регіоні.

"Проте реалії показують, що з 2014 року нічого не змінилося. Брехливими й провокативними діями Росія сьогодні заблокувала прохід корабельної групи ВМС ЗС України через Керченську протоку. На підтвердження цього, російськими кораблями було здійснено таран українського військового буксира, внаслідок чого виникла небезпека мореплавства для українських військових моряків. Крім того, РФ здійснила провокативні дії військової авіації з відкритою демонстрацією ударної ракетної зброї проти катерів ВМС ЗСУ та навмисне використання цивільного судна для штучного перекриття руху в каналі, повністю заблокувавши рух у Керченській протоці", - заявив Воронченко.

Він додав, що Україна не хоче продовження ескалації та її переростання у збройний конфлікт.

"Також прохід каналом очікують близько 150 цивільних суден, затримання яких призведе до економічних втрат", - додав він.

"Ми готові до всіх варіантів дій, але нашим пріоритетом залишається дотримання норм міжнародного морського права. Провокації РФ у Керченській протоці не вплинуть на реалізацію планів ВМС ЗС України щодо захисту національних інтересів України в Азовському морі", - підкреслив командувач ВМС ЗСУ.

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Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

В українському МЗС заявили, що провокативні дії з боку РФ у Чорному та Азовському морях "перейшли межу і стали агресивними".

У свою чергу у ВМС заявили, що військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.