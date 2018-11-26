"Кримморпорти" заявляє, що Керченську протоку відкрили для цивільних суден

Керч-Єнікальський канал в Керченській протоці відкрили для руху цивільних суден.

Про це заявив гендиректор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков, повідомляє ТАСС.

"Дозвіл для руху суден по каналу дали близько четвертої ранку", - сказав він, додавши, що перші судна вже пройшли через протоку.

Відзначається, що прохід через Керченську протоку для цивільних суден був закритий після захоплення українських кораблів катерами російської ФСБ.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.