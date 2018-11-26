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"Крымморпорты" заявляет, что Керченский пролив открыли для гражданских судов

Понедельник, 26 ноября 2018, 09:01

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыли для движения гражданских судов.  

Об этом заявил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, сообщает ТАСС.

"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", - сказал он,  добавив, что первые суда уже прошли через пролив.

Отмечается, что проход через Керченский пролив для гражданских судов был закрыт после задержания украинских кораблей катерами российской ФСБ.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореВооруженные силыРосcия
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