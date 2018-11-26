ФСБ допитала захоплених українських моряків

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Понеділок, 26 листопада 2018, 21:59

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків, затриманих напередодні в Керченській протоці.

Про це повідомляє ТАСС.

В ФСБ заявляють, нібито знайшли серед українських моряків двох співробітників СБУ.

"Координаторами провокації були два співробітники СБУ, які перебували безпосередньо на українських кораблях", - пише російське видання.

В ФСБ додали, що допитали кількох моряків.

"Зокрема, опитані оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь"), комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України (військова частина А-1728), капітан 3-го рангу Володимир Лісовий", — запевняють в ФСБ.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

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Теми: Керч ФСБ Азовське море Чорне море
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