"Суд" в анексованій Керчі арештував ще трьох українських моряків

696 переглядів
Вівторок, 27 листопада 2018, 22:43

Підконтрольний окупаційній владі "суд" в анексованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків, захоплених біля Керченської протоки вході нападу росіянами на українські кораблі.

Про це повідомляє "Громадське"

Для всіх утримуваних обрали "запобіжний захід" у вигляді взяття під варту на два місяці — до 25 січня.

Найімовірніше, йдеться про трьох поранених моряків, які досі перебували у лікарні в Керчі. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока.

Раніше київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Читайте також Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Новини дня: арешт українських моряків, воєнний стан, початок синоду щодо томосу для України
"Суд" в анексованій Керчі арештував ще трьох українських моряків
Порошенко: штурм українських кораблів був підготовлений РФ
Воєнний стан має запобігти повномасштабному вторгненню РФ – Порошенко
Усі новини
Фото

З Кримом у серці. Фотограф "колекціонує" людей з тату про півострів

Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу