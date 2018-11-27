"Суд" в анексованій Керчі арештував ще трьох українських моряків

Підконтрольний окупаційній владі "суд" в анексованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків, захоплених біля Керченської протоки вході нападу росіянами на українські кораблі.

Про це повідомляє "Громадське"

Для всіх утримуваних обрали "запобіжний захід" у вигляді взяття під варту на два місяці — до 25 січня.

Найімовірніше, йдеться про трьох поранених моряків, які досі перебували у лікарні в Керчі. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока.

Раніше київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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