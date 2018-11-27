Подконтрольный оккупационной власти "суд" в аннексированной Керчи арестовал еще трех украинских моряков, захваченных у Керченского пролива входе нападения россиянами на украинские корабли.

Об этом сообщает "Громадське".

Для всех захваченных избрали "меру пресечения" в виде заключения под стражу на два месяца - до 25 января.

Скорее всего, речь идет о трех раненых моряках, которые до сих пор находились в больнице в Керчи. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

Ранее киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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