"Суд" в аннексированной Керчи арестовал еще трех украинских моряков
Подконтрольный оккупационной власти "суд" в аннексированной Керчи арестовал еще трех украинских моряков, захваченных у Керченского пролива входе нападения россиянами на украинские корабли.
Об этом сообщает "Громадське".
Для всех захваченных избрали "меру пресечения" в виде заключения под стражу на два месяца - до 25 января.
Скорее всего, речь идет о трех раненых моряках, которые до сих пор находились в больнице в Керчи. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.
Ранее киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.
27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.
Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.
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