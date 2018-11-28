Полонений росіянами моряк Андрій Ейдер переніс операцію

Моряк Андрій Ейдер, який отримав поранення під час нападу російських прикордонників на українські кораблі і був захоплений ними в полон, переніс операцію.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Підконтрольний Росії Керченський міськсуд заарештував на два місяці трьох поранених військових моряків з кораблів ВМС України, які були захоплені ФСБ в Керченській протоці.

Як повідомляє журналіст Антон Наумлюк, російський суд відправив у СІЗО Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку, які були поранені під час обстрілу.

Ейдер був прооперований, повідомляє журналіст. Незалежних адвокатів до них не допустили. Суд заарештував їх до 25 січня 2019 року.

Мати полоненого моряка Андрія Ейдера Вікторія розповіла проекту, що він наймолодший член екіпажу, незабаром йому виповниться 19 років.

Про те, що син поранений і захоплений в полон вона дізналася з новин. У полон він потрапив на третьому місяці служби - контракт підписав відразу після закінчення навчального закладу.

Раніше київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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