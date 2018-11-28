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Плененный россиянами моряк Андрей Эйдер перенес операцию

Среда, 28 ноября 2018, 01:03

Моряк Андрей Эйдер, получивший ранение во время нападения российских пограничников на украинские корабли и захваченный ими в плен, перенес операцию.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Подконтрольный России Керченский горсуд арестовал на два месяца трех раненых военных моряков с кораблей ВМС Украины, которые были захвачены ФСБ в Керченском проливе.

Как сообщает журналист Антон Наумлюк, российский суд отправил в СИЗО Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, которые были ранены во время обстрела.

Эйдер был прооперирован, сообщает журналист. Независимых адвокатов к ним не допустили. Суд арестовал их до 25 января 2019 года.

Мать плененного моряка Андрея Эйдера Виктория рассказала проекту, что он самый молодой член экипажа, вскоре ему исполнится 19 лет.

О том, что сын ранен и захвачен в плен она узнала из новостей.  В плен он попал на третьем месяце службы – контракт подписал сразу после окончания учебного заведения. 

Ранее киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: пленныеКрымАзовское мореОдесса
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