Російський тральщик іде в сторону Азовського моря – ЗМІ

Російський тральщик "Віце-адмірал Захар'їн" прямує з Чорного в сторону Азовського моря.

Про це повідомляє репортер Reuters.

Відзначається, що Азовське море, яке використовується як Росією, так і Україною, є зоною підвищеної напруженості після того, як Москва захопила в неділю три українських військово-морських судна та їх екіпажі.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

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