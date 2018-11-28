Российский тральщик идет в сторону Азовского моря – СМИ

Российский тральщик "Вице-адмирал Захарьин" направляется из Черного в сторону Азовского моря.

Об этом сообщает репортер Reuters.

Отмечается, что Азовское море, которое используется как Россией, так и Украиной, является зоной повышенной напряженности после того, как Москва захватила в воскресенье три украинских военно-морских судна и их экипажи.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

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