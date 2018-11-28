Российский тральщик идет в сторону Азовского моря – СМИ
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Среда, 28 ноября 2018, 11:53
Российский тральщик "Вице-адмирал Захарьин" направляется из Черного в сторону Азовского моря.
Об этом сообщает репортер Reuters.
Отмечается, что Азовское море, которое используется как Россией, так и Украиной, является зоной повышенной напряженности после того, как Москва захватила в воскресенье три украинских военно-морских судна и их экипажи.
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