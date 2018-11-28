Путін стверджує, що українські кораблі вторглися в споконвічно російські води

Президент Росії Володимир Путін заявив, що 25 листопада українські кораблі вторглися в територіальні води, які були російськими і до окупації Криму.

Про це він сказав 28 листопада на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ Капітал", відповідаючи на питання журналістів.

"Звертаю вашу увагу, що увійшли в наші територіальні води, які такими були навіть до приєднання Криму до Росії. Тобто в тому місці, де ці територіальні води були завжди саме як російські територіальні води", - заявив Путін.

На його думку, російські прикордонники відреагували дуже правильно.

"А як повинні діяти прикордонники? Військові судна вторглися в територіальні води Російської Федерації і не відповідають. Незрозуміло, що вони збираються робити. Якби вони (російські прикордонники) діяли інакше, їх усіх треба було б віддати під суд. Вони виконали свій військовий обов'язок, наказ, та, власне, вони виконували свої законні функції щодо захисту територіальної цілісності РФ", - підкреслив російський президент.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Росіяни заявили, що українці порушили їхній кордон і зробили це навмисно, в якості провокації.

Проте українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб навело докази, що Росія атакувала та захопила українські військові кораблі у нейтральних водах Чорного моря.

26 листопада через цей випадок Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Євген Кізілов, УП