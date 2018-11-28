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Путин утверждает, что украинские корабли вторглись в исконно русские воды

Среда, 28 ноября 2018, 13:29

Президент России Владимир Путин заявил, что 25 ноября украинские корабли вторглись в территориальные воды, которые были российскими и до оккупации Крыма.

Об этом он сказал 28 ноября на пленарной сессии инвестиционного форума "ВТБ Капитал", отвечая на вопросы журналистов.

"Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к России. То есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда именно как российские территориальные воды", - заявил Путин.

По его мнению, российские пограничники отреагировали очень правильно.

"А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Если бы они (российские пограничники) действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ, да, собственно, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности РФ", - подчеркнул российский президент.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

Россияне заявили, что украинцы нарушили их границу и сделали это намеренно, в качестве провокации.

Однако украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц привело доказательства, что Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в нейтральных водах Черного моря.

26 ноября из-за этой ситуации Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: ПутинРосcияВоенное положениеЧерное море
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