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Україна проситиме закрити Босфор для кораблів РФ – командувач ВМС

Четвер, 29 листопада 2018, 09:30

Україна проситиме турецьку владу закрити протоку Босфор для російських суден через агресію Росії в Чорному та Азовському морях.

Про це заявив на конференції з питань морської безпеки командувач Військово-морських сил Збройних сил  Ігор Воронченко, повідомляє "Укрінформ". 

Зокрема, як пише УНІАН, Воронченко буде вимагати визнання російської агресії проти України на міжнародному рівні.

"У зв'язку з цим і нормами конвенції Монтре, а саме - 19-й пункт, будемо намагатися просити закриття протоки Босфор у Турецькій Республіці для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права", - сказав командувач ВМС.

"Україна зараз захищає не тільки себе, але й західний світ. Російська Федерація намагається встановити і поширити своє домінування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому та Далекому Сході", - додав Воронченко.

За його словами, встановлення контролю над Україною є "критично важливим", тому що перешкодить амбіціям Росії.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

28 листопада Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада опублікували імена всіх українських військовополонених.

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Теми: Чорне мореАзовське мореРосіяТуреччинаКрим
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