Украина будет просить закрыть Босфор для кораблей РФ – командующий ВМС

Украина будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для российских судов через агрессию России в Черном и Азовском морях.

Об этом заявил на конференции по вопросам морской безопасности командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Игорь Воронченко, сообщает "Укринформ".

В частности, как пишет УНИАН, Воронченко будет требовать признания российской агрессии против Украины на международном уровне.

"В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республики для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал командующий ВМС.

"Украина сейчас защищает не только себя, но и западный мир. Российская Федерация пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке", - добавил Воронченко.

По его словам, установление контроля на морях рядом с Украиной является "критически важным", потому что помешает амбициям России.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

28 ноября Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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