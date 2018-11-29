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У Кремлі заявляють, що Керченська протока відкрита для українських суден

Четвер, 29 листопада 2018, 11:16
У Кремлі заявляють, що Керченська протока відкрита для українських суден

У Кремлі заявили, що Керченська протока "як і раніше" відкрита для судноплавства, в тому числі і для українських кораблів.

Про це заявив 29 листопада прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російський "Інтерфакс".

Зокрема відповідаючи на запитання журналістів, чи існують обмеження для проходу через Керченську протоку для українських суден, Пєсков відповів:

"Мені невідомо про те, що якісь обмеження зараз існують".

"Навпаки, нам відомо, що Керченська протока працює в звичайному режимі. Ви знаєте, що іноді через погодні умови порт Керчі, який грає роль адміністрації, може приймати рішення про регулювання навігації", – заявив Пєсков.

Він також знову підкреслив, що Москва "вдячна тим, хто готовий сприяти розрядці напруженості між нею і Києвом, але не бачить необхідності в посередниках".

На запитання журналістів, яка позиція Росії на звернення президента України Петра Порошенка до НАТО відправити кораблі альянсу в Азовське море, щоб протистояти російській агресії Пєсков відповів: "Негативна".

Відповідаючи на запитання журналіста, як надійде Росія, якщо НАТО все ж вирішить відправити свої кораблі в Азовське море, прес-секретар Путіна сказав: "Тут якісь такі евентуальні міркування навряд чи доречні".

Станом на ранок 29 листопада українські порти Азовського моря Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу і виходу суден.

"Загалом заблокованими стоять 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові. Себто, Росія заблокувала українські порти на Азовському морі", - констатував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як повідомлялося, 25 листопада в Азово-Керченській акваторії прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Поранення отримали не менше 3 моряків.

Під час атаки росіяни захопили в полон 24 українських військових і три їхніх корабля. Росіяни звинуватили українців в порушенні кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим.

Всіх захоплених українських військових окупанти заарештували.

Президент РФ Володимир Путін тільки через три доби прокоментував інцидент в Азово-Керченській акваторії, звинувативши у всьому українську владу.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що вирішення зазначеної ситуації це "практичне питання", в якому Росія не потребує посередників.

У зв'язку з військовою агресією на морі Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореРосія
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