В Кремле заявляют, что Керченский пролив открыт для украинских судов

В Кремле заявили, что Керченский пролив "по-прежнему" открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

Об этом заявил 29 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

В частности отвечая на вопрос журналистов, существуют ли ограничения для прохода через Керченский пролив для украинских судов, Песков ответил:

"Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют".

"Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме. Вы знаете, что иногда по погодным условиям порт Керчи, который играет роль администрации, может принимать решения о регулировании навигации", – заявил Песков.

Он также снова подчеркнул, что Москва "благодарна тем, кто готов способствовать разрядке напряженности между ней и Киевом, но не видит необходимости в посередниках".

На вопрос журналистов, какова позиция России на обращение президента Украины Петра Порошенко к НАТО отправить корабли альянса в Азовское море, чтобы "противостоять российской агрессии" Песков ответил: "Негативная".

Отвечая на вопрос журналиста, как поступит Россия, если НАТО все же решит отправить свои корабли в Азовское море, пресс-секретарь Путина сказал: "Здесь какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

По состоянию на утро 29 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

"В целом заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - констатировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщалось, 25 ноября в Азово-Керченской акватории пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Ранения получили не менее 3 моряков.

Во время атаки россияне захватили в плен 24 украинских военных и три их корабля. Россияне обвинили украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым.

Все захваченные украинские военные были арестованы.

Президент РФ Владимир Путин только спустя трое суток прокомментировал инцидент в Азово-Керченской акватории, обвинив во всем украинские власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение указанной ситуации это "практический вопрос", в котором Россия не нуждается в посредниках.

В связи с военной агрессией на море Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

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