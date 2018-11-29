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Из-за военного положения все дроны над военными объектами будут сбивать

Четверг, 29 ноября 2018, 12:11

Военные будут сбивать все замеченные беспилотные летательные аппараты в районе проведения военных учений, над воинскими частями, объектами и полигонами.

Об этом 29 ноября сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что людей, которые запускали или руководили этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к "строгой ответственности".

Такие меры в Минобороны объясняют законом "О введении военного положения в Украине", законом "О правовом режиме военного положения" и приказом Минобороны "Об утверждении Перечня сведений Министерства обороны, содержащих служебную информацию".

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины вводится военное положение. В перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Совет нацбезопасности и обороны поручил усилить охрануграницы с Россией и административной границе с Крымом.

Подразделения МВД перешли в режим усиленного несения службы – речь идет о Госпогранслужбе, Нацгвардии, Нацполиции и "чрезвычайниках".

Введено усиленную охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

В областях, где введено ВП, выборы в Объединенные территориальные общины не состоятся в установленные сроки.

Введен запрет на съемку передвижения военных.

В Генштабе заявили, что ВП не предусматривает конфискации любого частного имущества. Если случается что-то подобное - нужно обращаться в полицию.

Причиной введения военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Читайте также 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Украинская правда
Темы: Военное положениеМинобороныУкраина
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