Центральна виборча комісія 29 листопада ухвалила рішення щодо скасування виборчого процесу в об’єднаних територіальних громадах 10 областей України, в яких введено воєнний стан.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Обмеження стосується регіонів, які межують з Росією, морями і Придністров'ям – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської і Вінницької областей.

ЦВК вказав, що вибори можна буде провести після закінчення дії воєнного стану 26 грудня або в разі його скасування до цієї дати.

Доповнюється...