Центральна виборча комісія 29 листопада нагадала про заборону проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах 10 областей України через введення в них воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Обмеження стосується регіонів, які межують з Росією, морями і Придністров'ям – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської і Вінницької областей.

ЦВК вказує, що вибори заборонені законом "Про правовий режим воєнного стану" і провести їх можна буде після закінчення дії воєнного стану 26 грудня або в разі його скасування до цієї дати.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

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