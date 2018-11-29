Через воєнний стан скасовано місцеві вибори в 10 областях – ЦВК

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Четвер, 29 листопада 2018, 18:23

Центральна виборча комісія 29 листопада ухвалила рішення щодо скасування виборчого процесу в об’єднаних територіальних громадах 10 областей України, в яких введено воєнний стан.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Обмеження стосується регіонів, які межують з Росією, морями і Придністров'ям – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської і Вінницької областей.

ЦВК вказав, що вибори можна буде провести після закінчення дії воєнного стану 26 грудня або в разі його скасування до цієї дати.

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Теми: вибори Воєнний стан ЦВК
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