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Из-за военного положения запретили местные выборы в 10 областях

Четверг, 29 ноября 2018, 17:23

Центральная избирательная комиссия 29 ноября напомнила о запрете проведения выборов в объединенных территориальных общинах 10 областей Украины из-за введения в них военного положения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

ЦИК указывает, что выборы запрещены законом "О правовом режиме военного положения" и провести их можно будет после окончания действия военного положения 26 декабря или в случае его отмены до этой даты.

Напомним,  25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

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Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

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Украинская правда
Темы: виборыВоенное положениеЦИК
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