Из-за военного положения отменены местные выборы в 10 областях
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Четверг, 29 ноября 2018, 18:23
Центральная избирательная комиссия 29 ноября напомнила об отмене избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей Украины из-за введения в них военного положения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.
Ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.
ЦИК указывает, что выборы отменены законом "О правовом режиме военного положения" и провести их можно будет после окончания действия военного положения 26 декабря или в случае его отмены до этой даты.
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