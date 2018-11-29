Центральная избирательная комиссия 29 ноября напомнила об отмене избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей Украины из-за введения в них военного положения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

ЦИК указывает, что выборы отменены законом "О правовом режиме военного положения" и провести их можно будет после окончания действия военного положения 26 декабря или в случае его отмены до этой даты.