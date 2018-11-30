Мін’юст отримав рішення ЄСПЛ щодо захоплення у полон РФ українських військових

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П'ятниця, 30 листопада 2018, 08:07

ЄСПЛ зобов’язав РФ надати всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

У відповідь на заяву Уряду України щодо захисту прав моряків, захоплених Російською Федерацією в Керченській протоці, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену, зобов’язав РФ надати інформацію щодо:  захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання;  місця їхнього утримання;  спричинених поранень; наданої медичної допомоги.

Цю інформацію Уряд РФ має надати до наступного понеділка, 3 грудня.

Нагадаємо, на засіданні Уряду 28 листопада міністр юстиції заявив що  намагання Росії застосувати свій кримінальний кодекс до українських вояків повністю протирічить здоровому глузду і всім нормам міжнародного права.

Захоплені країною агресором українські моряки є військовополоненими і до них мають застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені відповідними міжнародними конвенціями.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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Теми: полонені права людини суд Росія
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