Минюст получил решение ЕСПЧ по поводу захвата в плен РФ украинских военных

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Пятница, 30 ноября 2018, 08:07

ЕСПЧ обязал РФ предоставить всю информацию о пленных и основания для их содержания под стражей.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

В ответ на заявление правительства Украины по защите прав моряков, захваченных Российской Федерацией в Керченском проливе, Европейский суд по правам человека, в соответствии с Правилом 54 регламента, обязал РФ предоставить информацию о: захвате моряков и юридических основаниях их удержания; месте их содержания; нанесенных ранений; оказанной медицинской помощи.

Эту информацию Правительство РФ должно предоставить до понедельника, 3 декабря.

Напомним, на заседании Правительства 28 ноября министр юстиции заявил, что попытки России применить свой уголовный кодекс в украинских воинов полностью противоречит здравому смыслу и всем нормам международного права.

Захваченные страной агрессором украинские моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены соответствующими международными конвенциями.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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Темы: пленные права человека суд Росcия
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