Tinder-скандал з домаганням студентки: про підозру повідомили 2 особам

Головна військова прокуратура повідомила про підозру політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

Про це повідомили 30 листопада у прокуратурі, пише "Укрінформ".

"Політтехнологу Петрову і блогеру Барабошку повідомили про підозру. Сьогодні суд обере їм запобіжні заходи", - сказав працівник прокуратури.

За його словами, Петрову повідомили про підозру у порушенні ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), ст.162 (порушення недоторканності житла), ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) і ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) ККУ.

За даними видання, Барабошку повідомили про підозру у порушенні ст. 368 (одержання хабара), однак його адвокат Микита Чекман розповів УП, що такої статті блогеру не інкримінують.

Адвокат розповів, що блогера підозрюють в порушенні ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов), ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) ККУ.

Печерський райсуд Києва обиратиме для них у п’ятницю запобіжні заходи. Прокуратура клопотатиме про арешт з можливістю внесення застави.

Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.

Одним з потерпілих у справі зазначався "відомий український журналіст".

У прокуратурі додали, що ніч затримані провели у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.

Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.

Повідомлялось, що процесуальне керівництво визначене за столичною прокуратурою.

Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook, яка раніше заявляла про погрози і переслідування з боку співробітника Нацполіції Олександра Варченка, з'явились вибачення перед ним і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.

9 листопада стало відомо, що процесуальне керівництво в розслідуванні справи щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.