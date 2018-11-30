Tinder-скандал с домогательством студентки: о подозрении сообщили 2 лицам

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошку по делу о якобы домогательстве заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Об этом сообщили 30 ноября в прокуратуре, пишет "Укринформ".

"Политтехнологов Петрову и блогеру Барабошку сообщили о подозрении. Сегодня суд изберет им меры пресечения", - сказал сотрудник прокуратуры.

По его словам, Петрову сообщили о подозрении в нарушении ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

Барабошку сообщили о подозрении в нарушении ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

Печерский райсуд Киева будет выбирать для них в пятницу меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога.

Как сообщалось, 29 ноября правоохранители задержали Петрова по делу о якобы домогательстве Варченко к студентке.

Одним из потерпевших по делу указывался "известный украинский журналист".

В прокуратуре добавили, что ночь задержанные провели в следственном изоляторе.

Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.

Сообщалось, что процессуальное руководство определено за столичной прокуратурой.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.

Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook, которая ранее заявляла об угрозах и преследовании со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.