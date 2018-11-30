Tinder-скандал с домогательством студентки: о подозрении сообщили 2 лицам
Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошку по делу о якобы домогательстве заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.
Об этом сообщили 30 ноября в прокуратуре, пишет "Укринформ".
"Политтехнологов Петрову и блогеру Барабошку сообщили о подозрении. Сегодня суд изберет им меры пресечения", - сказал сотрудник прокуратуры.
По его словам, Петрову сообщили о подозрении в нарушении ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.
Барабошку сообщили о подозрении в нарушении ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.
Печерский райсуд Киева будет выбирать для них в пятницу меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога.
Как сообщалось, 29 ноября правоохранители задержали Петрова по делу о якобы домогательстве Варченко к студентке.
Одним из потерпевших по делу указывался "известный украинский журналист".
В прокуратуре добавили, что ночь задержанные провели в следственном изоляторе.
Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.
Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.
Сообщалось, что процессуальное руководство определено за столичной прокуратурой.
Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.
Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook, которая ранее заявляла об угрозах и преследовании со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.
9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"