Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко передав Путіну дві "погані новини"

П'ятниця, 30 листопада 2018, 12:58

Президент Петро Порошенко заявив, що не російському президенту вказувати, хто має бути президентом України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Sky News", відповідаючи на звинувачення Володимира Путіна у створенні провокації у Керченській протоці для впливу на майбутні вибори.

"Маю дві погані новини для пана Путіна", – заявив Порошенко, цитує прес-служба президента.

"Перша: російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ", – сказав голова держави.

Він зауважив, що впевнений і довіряє українському народу.

"Друга: якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін", – заявив Порошенко. 

 
Петро Порошенко
прес-служба президента

Напередодні президент Росії Володимир Путін звинуватив Петра Порошенка в організації провокації в Керченській протоці 25 листопада. Мовляв, українські кораблі вторглися в російські територіальні води для введення воєнного стану.

Він також обурився, що владі України все "сходить з рук" у Заходу.

18 жовтня Путін говорив, що сподівається налагодити взаємини з Україною вже при новому керівництві, після виборів.

15 листопада російський лідер заявив, що Росія "буде працювати з будь-якою новою владою України", але сподівається, що та буде згодна мирно вирішувати ситуацію на Донбасі та інші конфлікти.

Речник президента України Святослав Цеголко тоді назвав це втручанням у виборчий процес в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоПутінвибориВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: