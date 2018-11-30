Порошенко передав Путіну дві "погані новини"

Президент Петро Порошенко заявив, що не російському президенту вказувати, хто має бути президентом України.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, відповідаючи на звинувачення Володимира Путіна у створенні провокації у Керченській протоці для впливу на майбутні вибори.

"Маю дві погані новини для пана Путіна. Перша: російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ", – заявив Порошенко.

Він зауважив, що впевнений і довіряє українському народу, додає прес-служба президента.

"Друга: якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін", – заявив Порошенко.