Порошенко передав Путіну дві "погані новини"

Президент Петро Порошенко заявив, що не російському президенту вказувати, хто має бути президентом України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Sky News", відповідаючи на звинувачення Володимира Путіна у створенні провокації у Керченській протоці для впливу на майбутні вибори.

"Маю дві погані новини для пана Путіна", – заявив Порошенко, цитує прес-служба президента.

"Перша: російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ", – сказав голова держави.

Він зауважив, що впевнений і довіряє українському народу.

"Друга: якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко прес-служба президента

Напередодні президент Росії Володимир Путін звинуватив Петра Порошенка в організації провокації в Керченській протоці 25 листопада. Мовляв, українські кораблі вторглися в російські територіальні води для введення воєнного стану.

Він також обурився, що владі України все "сходить з рук" у Заходу.

18 жовтня Путін говорив, що сподівається налагодити взаємини з Україною вже при новому керівництві, після виборів.

15 листопада російський лідер заявив, що Росія "буде працювати з будь-якою новою владою України", але сподівається, що та буде згодна мирно вирішувати ситуацію на Донбасі та інші конфлікти.

Речник президента України Святослав Цеголко тоді назвав це втручанням у виборчий процес в Україні