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Порошенко передал Путину две "плохие новости"

Пятница, 30 ноября 2018, 12:58

Президент Петр Порошенко заявил, что не российскому президенту указывать, кто должен быть президентом Украины.

Об этом он сказал в интервью Sky News, отвечая на обвинения Владимира Путина в создании провокации в Керченском проливе для воздействия на будущие выборы.

"У меня две плохие новости для Путина", – заявил Порошенко, цитирует пресс-служба президента.

"Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", – сказал глава государства.

Он отметил, что уверен и доверяет украинскому народу.

"Вторая: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выиграет только один человек. Знаете кто это? Это Путин", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко
Петр Порошенко
пресс-служба президента

Накануне президент России Владимир Путин обвинил Петра Порошенко в организации провокации в Керченском проливе 25 ноября. Мол, украинские корабли вторглись в российские территориальные воды для введения военного положения.

Он также возмутился, что властям Украины все "сходит с рук" у Запада.

18 октября Путин говорил, что надеется наладить отношения с Украиной уже при новом руководстве, после выборов.

15 ноября российский лидер заявил, что Россия "будет работать с любой новой властью Украины", но надеется, что та будет согласна мирно решать ситуацию на Донбассе и другие конфликты.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко тогда назвал это вмешательством в избирательный процесс в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоПутинвиборыВоенное положение
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