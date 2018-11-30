Окупанти підтвердили, що перевезли українських моряків в Москву

Всіх 24 моряків Військово-морських сил України, яких взяли в полон ФСБ РФ в Керченській протоці, перевезли в Москву.

Про це заявила так звана уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна, пише ТАСС.

"Всіх моряків українських перевели в Москву. Жодного моряка в СІЗО Сімферополя не залишилося", - сказала Лубіна.

За її словами, скарг від українських моряків їй не надходило.

Лубіна розповіла, що в РФ створили "велику групу з московських слідчих", які будуть вести справи затриманих українців.

Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.

Однак міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що моряки знаходяться в окупованому Криму.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонникиобстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли усіх моряків під варту на 2 місяці.