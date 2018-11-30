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Окупанти підтвердили, що перевезли українських моряків в Москву

П'ятниця, 30 листопада 2018, 09:32

Всіх 24 українців, 22 службовців Військово-морських сил України та 2 працівників СБУ, яких взяли в полон ФСБ РФ в Керченській протоці, перевезли в Москву.

Про це заявила так звана уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна, пише ТАСС.

"Всіх моряків українських перевели в Москву. Жодного моряка в СІЗО Сімферополя не залишилося", - сказала Лубіна.

За її словами, скарг від українських моряків їй не надходило.

Лубіна розповіла, що в РФ створили "велику групу з московських та кримських слідчих", які будуть вести справи затриманих українців.

"Справа ведеться на найвищому рівні", - сказала вона.

За її словами, поки неясно, де будуть проводитися судові засідання у справах українських військовослужбовців: у Москві або в Криму.

Інформацію також підтвердила український омбудсмен Людмила Денісова.

Водночас керівник апарату СБУ Ігор Гуськов під час брифінгу у п’ятницю повідомив, що співробітників Служби безпеки, які перебували на захоплених суднах, теж мають перевезти до Москви.

"Два співробітника СБУ, які перебувають у полоні, готуються до перевезення до міста Москва для проведення з ними слідчих дій в рамках сфальсифікованого російською стороною кримінального провадження", – зазначив Гуськов.

Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.

Однак міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що моряки знаходяться в окупованому Криму.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли усіх моряків під варту на 2 місяці.

Українська правда
Теми: Чорне мореАзовське мореРосія
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