На Донбассе ограничили выезд иностранцев из-за военного положения

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Пятница, 30 ноября 2018, 15:26

В контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.

"Что касается остальных иностранных граждан, то решения на пропуск на временно оккупированные территории Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.д.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения пограничников, действующих в составе Объединенных сил, находятся в полной боевой готовности.

Сейчас все КПВВ продолжают работать в штатном режиме.

О любых изменениях в режиме функционирования контрольных пунктов въезда-выезда обещают немедленно информировать граждан.  

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

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Темы: Военное положение Донбасс Объединенные силы на Донбассе
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