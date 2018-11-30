Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе ограничили выезд иностранцев из-за военного положения

Пятница, 30 ноября 2018, 14:26

В контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.

"Что касается остальных иностранных граждан, то решения на пропуск на временно оккупированные территории Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.д.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения пограничников, действующих в составе Объединенных сил, находятся в полной боевой готовности.

Сейчас все КПВВ продолжают работать в штатном режиме.

О любых изменениях в режиме функционирования контрольных пунктов въезда-выезда обещают немедленно информировать граждан.  

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

Читайте также: 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

"Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать"

Украинская правда
Темы: Военное положениеДонбассОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Военное положение
Женился на старшей женщине с инвалидностью, чтобы выехать за границу: молодоженов разоблачили
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле
Последние новости
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
Все новости...
Реклама: