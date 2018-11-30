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Трамп проигнорировал Путина во время открытия саммита G20

Пятница, 30 ноября 2018, 20:32
Трамп проигнорировал Путина во время открытия саммита G20

Президент США Дональд Трамп во время церемонии фотографирования глав делегаций стран G20 в Аргентине не поздоровался с российским президентом Владимиром Путиным и не пожал ему руку.

Об этом сообщает "Интерфакс"

Во время съемки лидеры стояли в одном ряду с разных сторон, между ними находились еще несколько политиков. Отмечается, что Путин поднялся на подиум для съемки ранее чем американский президент. На видео видно, что после фотографирования Трамп прошел мимо Путина, не обратив на него внимания.

Затем главы государств "двадцатки" направились в зал первого пленарного заседания. В зале Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, кресло которого, согласно рассадки, находится рядом с креслом президента РФ. Затем российский лидер начал заниматься бумагами. Трамп в это время перемещался по залу, общаясь со многими зарубежными лидерами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российская агрессия против украинских кораблей в Керченском проливе была единственной причиной отмены встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нам не нравится то, что произошло, мы не рады тому, что произошло", - сказал Трамп, говоря о захвате россиянами украинских кораблей и моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутин
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