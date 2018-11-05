Адвокат Гандзюк розповіла, у якому випадку замовники вбивства можуть уникнути покарання

Передача до суду справи проти виконавців нападу на активістку Катерину Гандзюк у її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

Про це у коментарі "Громадському" сказала адвокат Гандзюк Євгенія Закревська.

"Я хочу наголосити, що станом принаймні на вчора, цим виконавцям не було змінено підозру і не було додано ознаку замовності.

Другий момент: якщо справу по виконавцях передадуть в суд, то з чого і де будуть брати докази, яким чином використають ці докази в провадженні СБУ, яка шукає замовників", - заявила вона.

Як пояснила адвокат, у разі відсутності ознаки замовності у провадженні поліції проти виконавців буде неможливо притягнути до відповідальності замовників, яких розшукують в межах іншого провадження, відкритого СБУ.

"Вони не можуть бути двічі підозрюваними, чи двічі обвинуваченими. Вони можуть обвинувачуватися тільки один раз", - зазначила Закревська.

За її словами, адвокати Гандзюк раніше направили клопотання про об'єднання цих справ до прокуратури Херсонської області і до Генпрокуратури.

"Якщо це не буде зроблено, то я не бачу судової перспективи притягнення замовника до відповідальності. Просто передати справу по виконавцях до суду - це просто унеможливити в подальшому притягнення замовника", - наголосила адвокат.

Закревська зауважила, що прокуратура Херсонщини уже відмовила в об'єднанні цих проваджень, від Генпрокуратури відповідь ще не надійшла.

Як повідомлялось, керівник Нацполіції Сергій Князєв заявив про очікування, що затримані організатори нападу на Гандзюк у зв'язку з її смертю нададуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували.

"Смерть Катерини - це наслідок зухвалого нападу, який стався на неї 31 липня цього року в Херсоні. За цим фактом поліція затримала 5 співучасників злочину, яких було заарештовано. Серед них - безпосередній організатор і виконавець", - додав глава НПУ.

Також Князєв підкреслив, що "слідство майже завершене, вся доказова база зібрана", тому найближчим часом матеріали кримінального провадження передадуть до суду".

"Якщо провина затриманих буде доведена - їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув‘язнення. Тобто що стосується організатора і виконавців - свою роботу поліція виконала", - заявив керівник Нацполіції.

Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк. У поліції також повідомили, що на місце "виїхала слідчо-оперативна група ГУ поліції Києва, проводяться огляд тіла та першочергові слідчі дії". У поліції зазначили, що розслідування у справі Гандзюк проводить Служба безпеки України, а правоохоронці "надають необхідну допомогу в рамках повного розкриття злочину".

Розслідування у справі нападу на Гандзюк проводить Служба безпеки України: огляд місця події у лікарні, де перебувала Катерина Гандзюк, огляд тіла та першочергові слідчі дії проводилися слідчими СБУ.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з метою встановлення замовника вбивства Гандзюк підозрюваного в організації її вбивства було переведено до ізолятора СБУ у Києві.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генпрокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

6 серпня Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту).

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