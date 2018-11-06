Найєм про відставку Луценка: Краще ми самі будемо розслідувати справи

Нардеп від БПП Мустафа Найєм заявляє, що краще депутати у рамках тимчасової слідчої комісії будуть розслідувати напади і замахи на активістів і журналістів, ніж генпрокурор Юрій Луценко.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, відповідаючи на слова Луценка, що він подасть у відставку.

"Генеральний прокурор, який зараз тікає, він тікає не тому, що не хоче працювати, а тому що він іде на вибори і не хоче брати на себе цю відповідальність. І так, коли він каже, що або він, або ми, то краще ми. Краще ми будемо розслідувати ці справи, і доводити, показувати, хто конкретно винний і хто кого замовив", - сказав Найєм.

Він додав, що створення ТСК ініціював ще 2 тижні тому, коли Катерина Гандзюк була жива, але тоді жодна фракція не відреагувала.

Нардеп також заявив, що "саме цей генпрокурор, цей міністр внутрішній справ і ця національна поліція дозволяють у нашій країні існувати маленьким кишеньковим арміям Кернеса і Труханова".

"Саме вони б'ють людей. Ви що цього не знаєте?", - обурився Найєм і додав, що напади на активістів поліція кваліфікує як "хуліганство".

"Про танець на кістках: це не я, а заступники цього генпрокурора їздять до міністра Віктора Януковича і домовляються з ним про те, що вони будуть зливати його справу. Тож якщо ця комісія буде створена, і пан Луценко дійсно піде у відставку, то, значить, ми на правильному шляху", - сказав Найєм.

Він наголосив, що ця комісія має показати, чи дійсно розслідують вбивства і побиття активістів, чи це імітація.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Але за 3 місяці правоохоронці так і не змогли розкрити цей злочин.

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагав створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Юрист антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов заявив, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

5 листопада засновники спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Правозахисники і активісти вимагали відставки Авакова і Луценка у зв'язку з убивством Гандзюк.

6 листопада, генпрокурор Юрій Луценко з трибуни Ради заявив, що в цей же день подасть заяву про свою відставку.

"Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм (нардеп) буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність", - сказав Луценко.