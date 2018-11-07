В окупованому Криму просять Путіна направити в школи Росгвардію

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням зробити Росгвардію єдиною структурою для охорони шкіл та інших освітніх установ півострова.

Про це повідомила журналістам так званий "міністр освіти Криму" Наталія Гончарова, передають Крим. Реалі.

Відзначається, що подібне прохання пов'язане з трагедією в коледжі в Керчі.

"Ми просимо, щоб Росгвардія стала єдиним уповноваженим органом своєї структури, яке буде охороняти освітні установи в республіці Крим", - заявила вона.

Повідомляється, що раніше Аксьонов повідомив, що близько 80% установ Криму з масовим перебуванням дітей, в тому числі шкіл і дитсадків, не відповідають вимогам безпеки.

Нагадаємо, трагедія в Керчі сталася 17 жовтня. Російське слідство встановило, що 18-річний студент 4 курсу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у коледжі, крім того був вибух, і пізніше в речах Влада знайшли вибухівку.

За даними російської поліції, Росляков після стрілянини по людях наклав на себе руки.

18 жовтня так званий "уряд" анексованого Росією Криму опублікував офіційний список загиблих. Серед них 15 студентів (із них 6 неповнолітніх) та 5 дорослих.

Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 21.