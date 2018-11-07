Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Криму просять Путіна направити в школи Росгвардію

Середа, 7 листопада 2018, 13:50

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням зробити Росгвардію єдиною структурою для охорони шкіл та інших освітніх установ півострова.

Про це повідомила журналістам так званий "міністр освіти Криму" Наталія Гончарова, передають Крим. Реалі.

Відзначається, що подібне  прохання пов'язане з трагедією в коледжі в Керчі.

"Ми просимо, щоб Росгвардія стала єдиним уповноваженим органом своєї структури, яке буде охороняти освітні установи в республіці Крим", - заявила вона.

Повідомляється, що раніше Аксьонов повідомив, що близько 80% установ Криму з масовим перебуванням дітей, в тому числі шкіл і дитсадків, не відповідають вимогам безпеки.

Нагадаємо, трагедія в Керчі сталася 17 жовтня. Російське слідство встановило, що 18-річний студент 4 курсу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у коледжі, крім того був вибух, і пізніше в речах Влада знайшли вибухівку.

За даними російської поліції, Росляков після стрілянини по людях наклав на себе руки.

18 жовтня так званий "уряд" анексованого Росією Криму опублікував офіційний список загиблих. Серед них 15 студентів (із них 6 неповнолітніх) та 5 дорослих.

Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 21.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: