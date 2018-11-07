В оккупированном Крыму просят Путина направить в школы Росгвардию

Так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать Росгвардию единственной структурой для охраны школ и других образовательных учреждений полуострова.

Об этом сообщила журналистам так называемый "министр образования Крыма" Наталья Гончарова, передают Крым. Реали.

Отмечается, что подобная просьба связана с трагедией в колледже в Керчи.

"Мы просим, чтобы Росгвардия стала единственным уполномоченным органом своей структуры, которое будет охранять образовательные учреждения в республике Крым", – заявила она.

Сообщается, что ранее Аксенов сообщил, что около 80% учреждений Крыма с массовым пребыванием детей, в том числе школ и детсадов, не соответствуют требованиям безопасности.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв, и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

По данным российских правоохранителей, Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.

Утром 18 октября так называемое "правительство" аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших. Среди них 15 студентов (6 несовершеннолетних) и 5 взрослых).

Позже сообщалось, что число погибших возросло до 21 человека.