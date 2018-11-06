Князєв показав слідчий експеримент і свідчення нападників на Гандзюк

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, у результаті якого вона померла.

Він продемонстрував їх, доповідаючи у Верховній Раді про результати слідства поліції.

За словами Князєва, допитали 5 затриманих осіб та 367 свідків, провели 9 обшуків, понад 20 експертиз, більше 100 негласних слідчих дій – після чого встановили обставини злочину.

На одному з оприлюднених відео чоловік говорить, що їм запропонували "провчити активістку Гандзюк у зв’язку з тим, що в неї були русофобські погляди, вона негативно відгукувалася про воїнів АТО і вона причетна до скандалів, пов’язаних із корупцією".

Винагороду обіцяли 4 тисячі доларів – на всіх.

За даними поліції, зловмисники спершу планували побити Катерину Гандзюк за винагороду у 5 тисяч доларів, але потім вирішили застосувати до неї сірчану кислоту.

Напад готували в місті Олешки, а 26 липня організатор Сергій Торбін та його співучасники придбали сірчану кислоту у Каховці. Особу продавця встановили.

Князєв сказав, що було встановлено організатора злочину, двох його поплічників та безпосереднього виконавця: "Усі, на жаль, учасники АТО".

На одному з відео чоловік розповідає, що придбав дві пляшки сірчаної кислоти за 300 гривень, які отримав від Торбіна. Ще останній дав 10 тисяч гривень "на розходи", сказав підозрюваний.

За даними поліції, серед п’яти виконавців злочину був водій і нападник, а інші спостерігали за територією.

На одному з відео показано слідчий експеримент, коли чоловік показує, що хлюпнув кислоту на Гандзюк ззаду, по лопатках – а звідти вона потрапила на обличчя.

Після вчинення злочину, дорогою до Олешків, нападник викинув взуття, зіпсоване сірчаною кислотою, та пляшку в річку. Їх потім вилучили.

Ще одну пляшку з сірчаною кислотою вилучили в Олешках.

Князєв наголосив, що усім 5 особам, яких вважають виконавцями нападу, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, тож Нацполіція вирішила передати провадження щодо виконавців, яке фактично завершила, у Головне слідче управління СБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив: "Сьогодні ми маємо підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками (нападу на Гандзюк)".

Поліцейських підозрювали у причетності до нападу на Гандзюк, також правоохоронців звинувачували у бездіяльності і вимагали від них покарати замовників нападу на активістку.

31 липня Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Активістка і радниця мера зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна і Микиту Грабчука.

Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Грабчука називають безпосереднім виконавцем нападу.

Поліція заявляла, що четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Усім п'ятьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід. Чотирьох – відправив під арешт, Вишневському обрав цілодобовий домашній арешт. Пізніше під домашній арешт відпустили Васяновича та Горбунова.

Наприкінці вересня Гандзюк зверталася до влади просто з лікарняного ліжка.

Наприкінці жовтня Торбіна перевезли до слідчого ізолятора СБУ в Києві.

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