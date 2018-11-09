У розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронна система України досі не дала жодного результату.

Про це розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю журналісту Матвію Ганапольському в ефірі каналу "Прямий".

Очільник ГПУ у п'ятницю ввечері сказав, що слідство до цього часу не вийшло на виконавців вбивства.

"У справі Шеремета немає навіть виконавців … Дійсно, я визнаю, вся правоохоронна система поки що не дала результату", - констатував Луценко.

Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства.

Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".



Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ.

У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименка допитали.

Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.

13 квітня 2018 року заступник глави СБУ Віктор Кононенко констатував, що за майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство Шеремета.

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