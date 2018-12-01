Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом
Род-Айленд став 22 штатом США, який визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українців.
Відповідний документ оприлюднило у Facebook посольство України у США.
"Завдяки спільним зусиллям і українських дипломатів у США, і української громади на сьогодні ми вже маємо більше двох десятків американських штатів, які чітко заявляють про свою позицію щодо дій Радянського Союзу на початку ХХ століття в Україні: "Голодомор - це акт геноциду", - йдеться у заяві посольства.
Зазначається, що губернатор штату Род-Айленд Джина Раймондо оголосила грудень 2018 року місяцем пам'яті жертв геноциду українців.
Згідно з її офіційною заявою, таке рішення ухвалили, щоб заохотити громадян вшанувати пам'ять українців, які померли під час Голодомору.
Раніше трагедію Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу визнав американський штат Алабама.
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