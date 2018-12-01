Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники: За добу Україна "завернула" 100 росіян, РФ - 40 українців

Субота, 1 грудня 2018, 10:21
Прикордонники: За добу Україна завернула 100 росіян, РФ - 40 українців

Протягом одного дня до Росії не було пропущено 40 громадян України. 

Про це у коментарі УП повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. 

"Попри заяви Росії, що вона не буде вводити дзеркальних дій по відношенню до України, тільки за вчора до Росії не було пропущено 40 українських громадян", - зазначив він. 

Разом з тим, за даними ДПСУ, за минуло добу на кордоні з РФ у в’їзді в Україну було відмовлено 100 громадянам Росії.

"Причини різні – непідтверджена мета поїздки, частина з них перевищила термін попереднього перебування в Україні, а деякі не мали належних документів для перетину кордону, зокрема, намагалися проїхати за внутрішніми паспортами РФ, хоча за українським законодавством, мали їхати за закордонним", - повідомив Демченко.

В ефірі телеканалу "112.Україна" Демченко уточнив, що разом з тим в напрямку України держкордон перетнуло понад 780 росіян, пише "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що загалом за останні три дні російська сторона не пропустила на свою територію понад 110 громадян України

"При цьому Україна як правова держава, коли відмовляє іноземцям у праві в'їзду в Україну, чітко пояснює, чому, і видає картку-відмову. Росіяни, зі свого боку, без пояснення причини відмовляють нашим співвітчизникам і ніяких документів не надають", – заявив Демченко.

Читайте також:

 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України. 

У зв’язку з введенням воєнного стану на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

26 листопада в аеропортах Києва до України не пропустили більше 70 громадян Росії, які прилетіли і з Білорусі.

30 листопада голова ДПСУ  Петро Цигикал повідомив, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16 до 60 років за незначним винятком.

У ДПСУ уточнили, що  у кожному окремому випадку може ухвалюватися окреме виключне рішення за результатами спілкування і перевірки документів при проходженні кордону.

Українська правда
Теми: Азовське мореРосіяПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Азовське море
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
На Арабатській стрілці другий день поспіль лунають вибухи
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: