Протягом одного дня до Росії не було пропущено 40 громадян України.

Про це у коментарі УП повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Попри заяви Росії, що вона не буде вводити дзеркальних дій по відношенню до України, тільки за вчора до Росії не було пропущено 40 українських громадян", - зазначив він.

Разом з тим, за даними ДПСУ, за минуло добу на кордоні з РФ у в’їзді в Україну було відмовлено 100 громадянам Росії.

"Причини різні – непідтверджена мета поїздки, частина з них перевищила термін попереднього перебування в Україні, а деякі не мали належних документів для перетину кордону, зокрема, намагалися проїхати за внутрішніми паспортами РФ, хоча за українським законодавством, мали їхати за закордонним", - повідомив Демченко.

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30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України.

У зв’язку з введенням воєнного стану на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

26 листопада в аеропортах Києва до України не пропустили більше 70 громадян Росії, які прилетіли і з Білорусі.

30 листопада голова ДПСУ Петро Цигикал повідомив, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16 до 60 років за незначним винятком.

У ДПСУ уточнили, що у кожному окремому випадку може ухвалюватися окреме виключне рішення за результатами спілкування і перевірки документів при проходженні кордону.