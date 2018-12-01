Протягом одного дня до Росії не було пропущено 40 громадян України.

Про це у коментарі УП повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Попри заяви Росії, що вона не буде вводити дзеркальних дій по відношенню до України, тільки за вчора до Росії не було пропущено 40 українських громадян", - зазначив він.

Разом з тим, за даними ДПСУ, за минуло добу на кордоні з РФ у в’їзді в Україну було відмовлено 100 громадянам Росії.

"Причини різні – непідтверджена мета поїздки, частина з них перевищила термін попереднього перебування в Україні, а деякі не мали належних документів для перетину кордону, зокрема, намагалися проїхати за внутрішніми паспортами РФ, хоча за українським законодавством, мали їхати за закордонним", - повідомив Демченко.

В ефірі телеканалу "112.Україна" Демченко уточнив, що разом з тим в напрямку України держкордон перетнуло понад 780 росіян, пише "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що загалом за останні три дні російська сторона не пропустила на свою територію понад 110 громадян України.

"При цьому Україна як правова держава, коли відмовляє іноземцям у праві в'їзду в Україну, чітко пояснює, чому, і видає картку-відмову. Росіяни, зі свого боку, без пояснення причини відмовляють нашим співвітчизникам і ніяких документів не надають", – заявив Демченко.





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