Порошенко: Україна готова до "нормандської зустрічі" для деескалації ситуації

Україна готова до зустрічі у "Нормандському форматі" на рівні політичних радників для деескалації ситуації після агресії РФ у Чорному морі.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю France 24, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ця пропозиція попередньо була погоджена зі мною як президентом України під час телефонної розмови з канцлером Німеччини, і ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі "Нормандського формату" на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання – вимогу до РФ повернути наших військових, кораблі та відкрити Керченську протоку", - заявив Порошенко.

При цьому він наголосив, що зустріч сама по собі не є позитивним результатом у цій справі.

"Зустріч - лише інструмент, а не результат. Ми вимагаємо (від РФ - ред.) – припиніть порушувати міжнародне право, бо все що відбулося є брутальним порушенням міжнародного права і може мати подальші наслідки", - заявив Порошенко.

Президент додав, що РФ "має забрати свої війська, які перебувають на українсько-російському кордоні, прибрати з Азовського моря велику кількість військових кораблів".

"Саме тому в українських прикордонних областях з Росією був запроваджений воєнний стан. І ми будемо раді зупинити закон про воєнних стан, коли відбудеться деескалація ситуації", - зазначив глава держави.

1 грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації у Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

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Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України.

У зв’язку з введенням воєнного стану на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

Як заявив Порошенко, воєнний стан розширює можливості Збройних сил України та всього сектору безпеки та є превентивним заходом.

"Він жодним чином не спрямований на згортання конституційних прав і обов'язків громадян. Не зачіпає він і жодних свобод", заявив президент.