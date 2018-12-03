В Україну стали їхати вдвічі менше росіян – прикордонники

Після введення обмеження на в'їзд росіян в Україну, потік громадян РФ на кордоні зменшився вдвічі.

Про це 3 грудня повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі 112 Україна.

За його словами, раніше в середньому за добу в Україну в’їжджало до 2,5-3 тисячі росіян, а зараз середньодобовий пасажиропотік - близько 1,3-1,5 тисяч громадян РФ.

Зокрема, за минулу добу в Україну не пустили 57 громадян РФ - вони не змогли пояснити мету своєї поїздки, а в деяких не було необхідних документів.

Водночас, за словами Демченка, в Росію за останні 5 днів не пустили близько 150 українців.

"Нашим співвітчизникам на російському кордоні відмовляють безпідставно, не пояснюючи причини відмови, і звісно, жодних документів їм також не видається", - сказав Демченко.

Демченко також закликав українців зменшити поїздки до Росії.

30 листопада голова ДПСУ Петро Цигикал повідомив, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16 до 60 років за незначним винятком.

У ДПСУ уточнили, що у кожному окремому випадку може ухвалюватися окреме виключне рішення за результатами спілкування і перевірки документів при проходженні кордону.

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Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України.

У зв’язку з введенням воєнного стану на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

26 листопада в аеропортах Києва до України не пропустили більше 70 громадян Росії, які прилетіли і з Білорусі.