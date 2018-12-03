У Путіна відповіли Порошенку щодо планів РФ захопити Маріуполь і Бердянськ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсурдною заяву президента України Петра Порошенка про те, що Росія збирається захопити українські міста Маріуполь і Бердянськ, щоб "пробити коридор" до окупованого Криму.

Про це він сказав журналістам у понеділок, повідомляє російський "Інтерфакс".

За його словами, подібні заяви Порошенка - "це ще одна спроба якимось чином спровокувати напруженість", а також пов'язані з майбутніми президентськими виборами в Україні.

"Росія ніколи нічого не захоплювала і ніякі коридори нікуди не прокладала. Тому це абсолютно безпідставна заява і звинувачення Росії в чомусь", - заявив Пєсков.

Раніше в інтерв'ю німецькому Funke Media Group президент України Петро Порошенко заявив, що Росія намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь і Бердянськ.

Також президент стверджує, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ уздовж кордону з Україною і в окупованому Криму.

27 листопада глава МЗС Павло Клімкін заявив, що у Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.

26 листопада постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.