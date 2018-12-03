Порошенко вніс у Раду закон про припинення дружби з РФ

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Законопроект №0206, визначений як невідкладний, глава держави вніс 3 грудня.

Водночас текст проекту закону на сайті парламенту наразі відсутній.

Як повідомлялось, 24 вересня Росія отримала офіційну ноту від Києва про непродовження Договору про дружбу між Україною й Російською Федерацією.

Указ про введення в дію відповідного рішення РНБО президент Петро Порошенко підписав 17 вересня – і після публікації 19 вересня він набув чинності.

Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року і набув чинності він 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.

Формально діяти він має до 1 квітня 2019 року.

Як повідомлялось, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України було запроваджено воєнний стан.