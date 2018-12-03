Порошенко вніс у Раду закон про припинення дружби з РФ

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Законопроект №0206, визначений як невідкладний, глава держави вніс 3 грудня.

Суть документу полягає у виконанні внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії договору з Росією.

"Припинити з 1 квітня 2019 року дію договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією", - йдеться в тексті законопроекту.

Також вказується, що припинення дії договору звільняє Україну від зобов'язання його виконання і не впливає на її права.

Зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Наразі законопроект направили на розгляд комітету Верховної Ради.

В свою чергу голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко на засіданні погоджувальної ради 3 грудня наголосила, що комітет вже більше 2 місяців не може отримати текст ноти щодо не продовження договору про дружбу і співпрацю з РФ, направленої Росії, і не можуть поспілкуватися з міністром закордонних справ.

"Якщо президент хоче, що комітет розглянув це питання (внесений законопроект –ред.), хай приходить особисто міністр і приносить ноту", – наголосила Гопко.

"Щоб побачити, які ж це угоди, аж 40, про які він говорить, вони планують припинити на 5-му році російської агресії. Так само ми хотіли би побачити ревізію договірно-правової бази з РФ", – зазначила також нардеп.

Як повідомлялось, 24 вересня Росія отримала офіційну ноту від Києва про непродовження Договору про дружбу між Україною й Російською Федерацією.

Указ про введення в дію відповідного рішення РНБО президент Петро Порошенко підписав 17 вересня – і після публікації 19 вересня він набув чинності.

Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року і набув чинності він 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.

Формально діяти він має до 1 квітня 2019 року.

Як повідомлялось, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України було запроваджено воєнний стан.