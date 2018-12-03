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Українська осінь побила 8 температурних рекордів

Понеділок, 3 грудня 2018, 14:03

Зима прийшла в Україну на два тижні раніше кліматичної норми.

Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії.

"Календарна осінь закінчилася, а метеорологічна зима завітала до столиці ще 13 листопада, коли середньодобова температура повітря стійко перейшла через 0°С у бік зниження. Це сталось на два тижні раніше кліматичної норми", - сказано у повідомленні.

Вказується, що середня температура повітря цьогорічної осені склала +9,4ºС, що на 1,4°С вище за кліматичну норму, протягом сезону було зафіксовано 8 температурних рекордів.

Метеорологічна осінь виявилась короткою і тривала з 23 вересня по 12 листопада – лише 51 день, а найкоротшою залишається осінь 1919 року – лише 31 день.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 11,4 градусів морозу, а найспекотніше – 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +31,9°С.

Як відомо, в останні дні жовтня науковці зафіксували температурний рекорд.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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