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УЄФА перенесе матч "Шахтар" - "Ліон" з Харкова через воєнний стан

Понеділок, 3 грудня 2018, 15:51

Матч Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" запланований на 12 грудня в Харкові, буде переселено в інше місто.

Про це сказав директор організації змагань УЄФА Джорджіо Маркетті на прес-конференції в Дубліні, повідомляє Le Figaro.

"Жоден поєдинок під егідою УЄФА не відбудеться там, де діє воєнний стан", – заявив Маркетті, відповідаючи на запитання журналістів.

"Матч між "Шахтарем" і "Ліоном" пройде не в Харкові, але ми ще не знаємо, де", - додав чиновник.

Зазначається, що зустріч можуть перенести до Львова, де "Шахтар" грав з 2014 по 2016 рік, або до Києва, де перед цим уже відбувся перенесений поєдинок 5 туру Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал".

Для "гірників" матч із "Ліоном" вирішальний. У разі перемоги над французами "Шахтар" проб`ється в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За тур до завершення групового турніру в "Ліона" сім пунктів, у "Шахтаря" - п`ять очок.

Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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Валентина Романенко, Микола Аврамчук, УП
Теми: футболВоєнний стан
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