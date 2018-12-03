Полонених українських моряків готові захищати 50 російських адвокатів

Понад 50 російських адвокатів готові захищати українських моряків, затриманих Росією після нападу в Чорному морі.

Про це повідомляє російська "Новая газета" з посиланням на адвоката Миколу Полозова, який координує захист українців.

За його словами, сформовано список із адвокатів, які побажали приєднатися до справи.

"Захищати українських військовополонених висловили бажання понад 50 адвокатів, серед них є кримські, московські, представники адвокатських об'єднань та окремі адвокати. Завтра я привезу список до Києва, де він буде розглянутий міжвідомчою групою і буде ухвалене рішення", – пояснив Полозов.

Адвокат також зазначив, що Федеральна служба безпеки досі не відреагувала на заяву з проханням назвати слідчого у справі.

Через це Полозов не зміг у понеділок потрапити до свого підзахисного з числа українських військових, яких утримують в московському СІЗО "Лефортово".

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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