Україна просить західних сусідів посилити контроль кордону

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Вівторок, 4 грудня 2018, 10:51

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал просить прикордонні структури країн, із якими Україна межує на західній ділянці, посилити прикордонний режим.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу UA: TV 3 грудня, відповідаючи на запитання про ситуацію на західному кордоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я підписав листи практично всім керівникам прикордонних відомств країн, з якими ми межуємо: Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія... Ми попросили, щоб керівництво прикордонних структур цих країн посилило прикордонний режим зі свого боку, щоб ми проводили спільні заходи", – заявив Цигикал.

"Оскільки частину наших підрозділів ми відправляємо для посилення на схід, то трошки послаблюємо систему охорони на заході", – пояснив він.

При цьому голова прикордонного відомства запевнив, що на західній ділянці кордону України також здійснюється посилена робота з перевірки людей, які перетинають кордон.

"Ми розуміємо, що з Європи заїжджають ті ж росіяни чи громадяни інших країн, які можуть працювати на спецслужби РФ", – пояснив Цигикал.

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