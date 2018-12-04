Україна просить західних сусідів посилити контроль кордону

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал просить прикордонні структури країн, із якими Україна межує на західній ділянці, посилити прикордонний режим.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу UA: TV 3 грудня, відповідаючи на запитання про ситуацію на західному кордоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я підписав листи практично всім керівникам прикордонних відомств країн, з якими ми межуємо: Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія... Ми попросили, щоб керівництво прикордонних структур цих країн посилило прикордонний режим зі свого боку, щоб ми проводили спільні заходи", – заявив Цигикал.

"Оскільки частину наших підрозділів ми відправляємо для посилення на схід, то трошки послаблюємо систему охорони на заході", – пояснив він.

При цьому голова прикордонного відомства запевнив, що на західній ділянці кордону України також здійснюється посилена робота з перевірки людей, які перетинають кордон.

"Ми розуміємо, що з Європи заїжджають ті ж росіяни чи громадяни інших країн, які можуть працювати на спецслужби РФ", – пояснив Цигикал.