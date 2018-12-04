Украина просит западных соседей усилить контроль границы

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал просит пограничные структуры стран, с которыми Украина граничит на западном участке, усилить пограничный режим.

Об этом он сказал в интервью телеканалу UA:TV 3 декабря, отвечая на вопрос о ситуации на западной границе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я подписал письма практически всем руководителям пограничных ведомств стран, с которыми мы граничим: Словакия, Венгрия, Польша, Румыния... Мы попросили, чтобы руководство пограничных структур этих стран усилило пограничный режим со своей стороны, чтобы мы проводили совместные мероприятия", – заявил Цигикал.

"Поскольку часть наших подразделений мы отправляем для усиления на восток, то немножко ослабляем систему охраны на западе", – пояснил он.

При этом глава пограничного ведомства заверил, что на западном участке границы Украины также осуществляется усиленная работа по проверке людей, которые пересекают границу.

"Мы понимаем, что из Европы заезжают те же россияне или граждане других стран, которые могут работать на спецслужбы РФ", – пояснил Цигикал.